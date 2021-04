Forbes : 15 entrepreneurs sud-coréens de startups au palmarès des jeunes leaders

Photo : Getty Images Bank

Forbes a publié aujourd'hui le classement des jeunes leaders de moins de 30 ans en Asie. On y retrouve 23 sud-Coréens, dont 15 fondateurs de startups.Selon le ministère des PME et des Startups, la revue économique américaine sélectionne les dirigeants de la nouvelle génération de chaque continent dans dix domaines, dont la finance et le capital-risque, la technologie pour consommateurs et la vente au détail, et l'e-commerce. 300 personnes figurent sur la liste asiatique, soit 30 par secteur.Parmi les entrepreneurs sud-coréens distingués se trouvent Kim Ki-min, directeur de The Carbon Studio, une société spécialisée dans la matière carbone pour les équipements d’énergie renouvelable, et Lee Sang-min, fondateur de Neubility, une firme qui développe des robots autonomes.En dehors du monde de l’entreprise, on retrouve la chanteuse IU, l’acteur Nam Joo-hyuk, la golfeuse Kim Sei-young et la violoniste Lim Ji-young. Le nombre de sud-Coréens est en baisse de deux par rapport à l’an dernier.Les startups sélectionnées ont toutes profité du programme gouvernemental de soutien à la fondation d’entreprise.