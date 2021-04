Quel est le réseau social le plus prisé des sud-Coréens ?

Photo : YONHAP News

Instagram est le réseau social le plus populaire auprès des sud-Coréens. C’est ce que montre une étude du cabinet Wiseapp réalisée le mois dernier sur un échantillon d’utilisateurs de smartphone de plus de 10 ans.Selon le résultat, le temps passé sur Instagram était le plus long, avec un total de 5,8 milliards de minutes par mois. C’est-à-dire que près de 15,7 millions de personnes l’ont consulté pendant six heures 11 minutes en moyenne.Le deuxième réseau social le plus plébiscité était Facebook, avec 4,2 milliards de minutes. Il est suivi par Twitter et Naver Cafe, avec respectivement 2,8 milliards et 2,6 milliards de minutes. Viennent ensuite Band, Daum Cafe, KakaoStory et Naver Blog.Toutes applications confondues, les internautes du pays du Matin clair ont passé plus de temps à consulter la plateforme de vidéos YouTube (70,5 milliards de minutes), la messagerie instantanée KakaoTalk (30,2 milliards de minutes) et le portail web Naver (21 milliards de minutes) qu’Instagram.Par catégorie d’âge, les 20 à 39 ans ont privilégié Instagram, tandis que chez les 10 à 19 ans, Facebook était le plus en vogue. Quant aux quadragénaires et aux quinquagénaires, ils utilisaient le plus Naver Cafe et Band, respectivement.