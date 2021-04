Liberté de la presse : la Corée du Sud à la 42e place

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud s’est classée au 42e rang parmi 180 pays en matière de liberté de la presse. Elle conserve ainsi la même place que l’an dernier. C’est ce que nous apprend un rapport publié hier par Reporters sans frontières (RSF).Selon l’ONG basée à Paris, le pays du Matin clair avait perdu plus de 30 places en dix ans, mais l’élection du président Moon Jae-in a apporté une bouffée d’air frais aux médias du pays. Séoul est arrivé 31e en 2006 avant de chuter à la 70e position dix ans plus tard. Depuis, il est peu à peu remonté pour atteindre son rang actuel.Pourtant, RSF a conseillé de réviser le système de nomination des présidents de chaînes publiques afin de garantir leur indépendance, et d’abolir les lois de sécurité nationale qui punissent sévèrement certains actes liés à la Corée du Nord.Le pays qui occupe la tête du classement est la Norvège, ce pour la cinquième année de suite. En Asie, la Corée du Sud est le pays où la presse est la plus libre, devant Taïwan.En queue de classement se trouvent la Chine, le Turkménistan, la Corée du Nord et l’Erythrée.