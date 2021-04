Le montant des exportations de kimchi bat un record au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Les exportations de kimchi ont le vent en poupe. A en croire le Service des douanes, le montant de ses ventes à l’étranger s’est élevé à 46,6 millions de dollars au premier trimestre, en dépassant son dernier record du deuxième trimestre 2020. Le chiffre a bondi de 54,3 % en glissement annuel.L’excédent commercial s’est établi à 8,1 millions de dollars, le niveau le plus élevé en 11 ans et trois mois. Le montant des importations était de 38,5 millions de dollars.Cependant, le volume du kimchi vendu hors des frontières ne représente qu’un sixième de celui des importations, avec 11 181 tonnes. Ces légumes fermentés s’exportent pour 4 165 dollars la tonne, bien plus cher que le produit en provenance de Chine, le seul exportateur de ce plat vers la Corée du Sud, à 567 dollars la tonne.Le plus gros acheteur de kimchi « made in Korea » était le Japon, avec 24,7 millions de dollars, en hausse de 67,9 % sur un an. Les Etats-Unis et Hong Kong ont également augmenté leurs commandes de 80,6 % et 50,3 % respectivement.Cette tendance s’expliquerait par l’attention portée sur cet aliment qui boosterait l’immunité face au COVID-19.