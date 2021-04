Wianbu : la justice sud-coréenne rejette un deuxième procès civil

Photo : YONHAP News

C’est une immense déception pour les anciennes femmes de réconfort, contraintes de se prostituer pour les soldats de l’armée impériale nippone avant et pendant la Seconde guerre mondiale.La justice sud-coréenne a rejeté le procès intenté en 2016 contre le gouvernement japonais par 20 « wianbu » survivantes et membres de familles des victimes décédées. Parmi ces plaignants : deux figures emblématiques, Lee Yong-soo et Kim Bok-dong, qui s’est éteinte en 2019. C’est le deuxième procès civil du genre engagé au pays du Matin clair.Le tribunal du district central de Séoul, qui a rendu aujourd’hui une telle décision, l’a expliquée par le droit coutumier international et la jurisprudence de la Cour suprême sud-coréenne. Il a précisé qu’« à ce stade, il ne peut être autorisé de demander des dommages-intérêts pour les actes souverains d’un pays étranger ». Et d’ajouter que cette épineuse question des wianbu ne devra pas être tranchée selon les procédures judiciaires, mais plutôt par les efforts des deux pays voisins.La défense des plaignants, elle, a insisté sur le fait que dans ce dossier, l’immunité de l’Etat peut être considérée comme une exception.En janvier dernier, le même tribunal avait pourtant donné gain de cause aux 12 autres plaignants dans un premier procès distinct. Son jugement d’alors a condamné Tokyo à verser 100 millions de wons (74 000 euros) à chacun d’entre eux. La décision d’aujourd’hui fera donc débat.