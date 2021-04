Oscars : un sondage donne Youn Yuh-jung lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle

Photo : YONHAP News

Youn Yuh-jung, actrice du long métrage « Minari », décrochera-t-elle l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle ? La réponse est oui pour Gold Derby, qui prédit le résultat des cérémonies de remise des prix à Hollywood.Selon le site web américain, la septuagénaire sud-coréenne dénombre 4 504 voix, dépassant de loin ses rivales. Elle est suivie par Maria Bakalova du film « Borat, nouvelle mission filmée », qui récolte 592 voix, et Glenn Close d'« Une ode américaine » avec 413 voix.24 experts sur 27 et 11 contributeurs du site ont misé sur la victoire de Youn. Celle-ci a également raflé les voix des membres de Top 24 Users et All-Star Top 24, qui ont prédit avec grande précision les lauréats des précédents Oscars. A propos des utilisateurs ordinaires, 76 % d’entre eux ont parié sur la star sud-coréenne.Gold Derby a estimé que Youn Yuh-jung deviendrait la deuxième actrice asiatique à décrocher ce trophée, après la Japonaise Miyoshi Umeki pour son rôle dans « Sayonara ».