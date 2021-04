COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repasse au-dessus des 700

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas positifs au COVID-19 a franchi de nouveau le seuil des 700 pour la première fois en une semaine. Un total de 731 infections supplémentaires ont été identifiées ces dernières 24 heures, portant désormais le total cumulé à 115 926 cas.Le gouvernement continue de mettre en place des mesures de freinage pour stopper l'accélération de l'épidémie. Aujourd’hui, le ministère de l’Education a annoncé un projet pilote en ce sens. Il s’agit de commencer début mai à effectuer des tests PCR préventifs auprès des élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées, et des enseignants de la région de Séoul. Le projet pourra s’étendre aux autres provinces en fonction des résultats.En attendant, des opérations de désinfection de grande ampleur ont débuté aujourd’hui dans l’ensemble des établissements scolaires et des instituts de cours extrascolaires du pays.