Les exportations ont bondi de plus de 45 % entre le 1er et le 20 avril

Photo : YONHAP News

Les exportations poursuivent leur tendance haussière. Les chiffres sont éloquents. A en croire l’Administration des douanes, pendant les 20 premiers jours d’avril, la Corée du Sud a vendu ses produits hors des frontières pour une valeur de 30,99 milliards de dollars, soit un bond de 45,4 % par rapport à la même période l’an dernier.Même chose pour le montant journalier moyen, calculé sur la base du nombre de jours ouvrés : +36 %.Cette performance peut s’expliquer par l’effet de base. Plus précisément, entre le 1er et le 20 avril 2020, la période comparée, les expéditions ont dévissé de 26,9 % en glissement annuel dans le sillage du COVID-19.Les produits pétroliers, les composants automobiles, les appareils de télécommunication sans fil ou encore les semi-conducteurs ont tiré à la hausse les ventes de produits « made in Korea » à l’étranger, selon les statistiques établies sans tenir compte du nombre de jours ouvrés.Géographiquement, les expéditions vers le Vietnam, l’Union européenne, les Etats-Unis, la Chine et le Japon ont progressé, alors que celles vers le Moyen-Orient ont reculé.Les importations ont elles aussi grimpé pendant la même période : +31,3 % sur un an. Leur montant totalisait 33,01 milliards de dollars.