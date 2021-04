Photo : YONHAP News

Les températures sont en forte hausse, aujourd'hui, avec une maximale supérieure de six degrés par rapport à la veille à Séoul. La capitale enregistre 28°C au plus fort de la journée, une chaleur que l'on retrouve aussi à Daegu, dans le sud-est du pays.Fait rare : l'île méridionale de Jeju et la ville de Busan, au bord de la mer de l'Est, enregistrent la température la plus basse, avec 22°C.Après plusieurs journées ensoleillées, le ciel devrait se couvrir dans la soirée jusqu'à vendredi.