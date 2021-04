Moon Jae-in appelle Joe Biden à engager le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen prévoit de se rendre aux Etats-Unis le mois prochain pour un sommet avec son homologue américain. En amont de cette rencontre, Moon Jae-in a accordé une interview au New York Times. L’occasion pour lui d’évoquer une nouvelle fois la nécessité de renouer au plus vite le dialogue avec la Corée du Nord.Effectivement, le dirigeant sud-coréen a souhaité que Joe Biden devienne un président historique des Etats-Unis qui fasse avancer, de manière pragmatique et irréversible, le processus de dénucléarisation complète et de paix sur la péninsule coréenne. Il a ainsi exhorté Washington à déployer des efforts actifs en vue de reprendre les discussions avec Pyongyang.Interrogé sur la politique nord-coréenne de Donald Trump, le locataire de la Cheongwadae a estimé qu’elle n’avait pas connu le succès escompté, mais qu’elle pourrait porter ses fruits si des progrès étaient réalisés sur la base des résultats obtenus jusque-là. Moon aurait voulu appeler l’administration Biden à respecter l’accord négocié entre Trump et Kim Jong-un en 2018 à Singapour.Dans le même temps, le chef de l’Etat sud-coréen a évoqué la possibilité que le royaume ermite cherche à tirer profit des conflits qui s’enveniment entre son allié chinois et les USA.