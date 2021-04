La Corée du Sud réintègre le top 10 des puissances économiques mondiales en 2020

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a regagné, l’an dernier, son rang parmi les dix puissances économiques mondiales, et elle pourrait le conserver au moins jusqu’en 2026.C’est ce qu’on apprend de l’analyse réalisée par la chaîne de télévision américaine CNBC du document du Fonds monétaire internationale (FMI) sur les estimations de croissance économique dans le monde pour 2020.Le pays du Matin clair s’est en effet classé 10e en termes de PIB, alors qu’il a dû se contenter de la 12e place l’année précédente, après avoir déjà occupé la 10e en 2018.CNBC a attribué cette belle performance à l’augmentation des exportations, dopées par les semi-conducteurs, ainsi qu’à une gestion relativement efficace de la crise du COVID-19 par le gouvernement, ce qui a permis de contenir la décroissance à -1 % l’an dernier. Le FMI a prédit, pour cette année, une croissance économique de 3,6 % pour la Corée du Sud.Dans le palmarès, les Etats-Unis sont de nouveau arrivés en tête, suivis par la Chine, le Japon et l’Allemagne. Le Brésil, l’un des pays les plus affectés par la pandémie, a été relégué au 12e rang, alors qu’il occupait la 9e position en 2019.