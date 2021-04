Fukushima : le patron de l’AIEA estime nécessaire la participation de Séoul à l’opération de vérification

Photo : YONHAP News

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a qualifié d’« indispensable et très importante » la participation d’experts sud-coréens à une future équipe internationale indépendante qui sera chargée de vérifier le processus de rejet dans l’océan des eaux radioactives de la centrale nucléaire de Fukushima.Rafael Grossi en a fait part lors d'une interview en visioconférence avec la KBS. En se disant pleinement conscient de la préoccupation des pays voisins du Japon sur ce dossier, il a affirmé que cette équipe serait bientôt mise en place. Il a par ailleurs déclaré que si l’accès aux documents sur les eaux polluées en question et la publication de ces derniers n’étaient pas garantis, il pourrait suspendre cette opération à tout moment.Un bémol cependant. Le patron de l’AIEA a expliqué qu’il s’agissait de la vérification du respect ou non des normes internationales sur l’ensemble des procédures de déversement des eaux radioactives en mer, en tranchant que la mission de ce groupe ne portait pas sur l’état des eaux radioactives.La semaine dernière, l’agence de Vienne avait salué la décision prise par le gouvernement nippon, en suscitant une vive inquiétude notamment parmi les pays de la région.