Wianbu : la nouvelle décision de justice provoque l’indignation des victimes

Photo : YONHAP News

D’anciennes femmes de réconfort et leurs familles s’indignent de la décision rendue hier par le tribunal du district central de Séoul, qui a rejeté leur plainte contre l’Etat japonais.Lee Yong-soo, l’une des victimes qui l’avait déposée, n’a pas caché sa colère et son incompréhension. Après avoir claqué la porte de la salle d’audience avant même l’annonce du verdict, elle a déclaré aux journalistes que c’était un jugement « absurde ». Tout au long du procès, les plaignants ont souligné que celui-ci était l’ultime moyen de retrouver leur dignité humaine.Pourtant, la Cour a indiqué qu’il y existait une alternative permettant de sauver les droits de ces victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale. Selon elle, il s’agit de l’accord conclu en 2015 entre les gouvernements de Séoul et Tokyo, en vertu duquel l’Archipel a versé 1 milliard de yens de dédommagement, dont ont bénéficié 99 des 240 « wianbu » officiellement déclarées.L’accord a été signé sous la présidence de Park Geun-hye sans le consentement des intéressées. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, en janvier 2018, son successeur Moon Jae-in a en personne présenté ses excuses.La partie plaignante a aussitôt annoncé qu’elle ferait appel de la décision d’hier.