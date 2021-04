Wianbu : les gouvernements de Séoul et Tokyo font preuve de retenue

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères fait preuve de retenue à l’égard de la décision sur les femmes de réconfort, rendue hier par la justice. Il s’est contenté d’annoncer maintenir son principe, c’est-à-dire qu’il aborde le dossier toujours au profit des victimes. Et d’ajouter que le gouvernement fera tous les efforts possibles pour faire retrouver leur honneur et leur dignité.Le ministère en a profité pour appeler de nouveau l’administration nippone à se comporter à la hauteur de la responsabilité dans le système d’esclavage sexuel, du repentir et des excuses qu’elle avait elle-même exprimés en 2015.Le gouvernement japonais se garde lui aussi de tout commentaire direct, affirmant qu’il faudra examiner en détails la teneur du jugement. Pourtant, cette fois, l’ambiance est certes différente de celle ressentie en janvier dernier.A l’époque, le même tribunal de Séoul, mais de juges différents, a réclamé à Tokyo de dédommager les victimes. Le ministre nippon des Affaires étrangères avait alors vivement réagi. Mais hier, Toshimitsu Motegi a qualifié le nouveau verdict de pertinent.Les médias de l'archipel se sont eux aussi largement fait l’écho de la décision d’hier, estimant cependant qu’il est difficile de mesurer, à ce stade, son impact sur les futures relations entre les deux voisins.