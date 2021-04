COVID-19 : le nombre de nouveaux cas dépasse les 700 pour la 2e journée consécutive

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a atteint 735, soit le plus haut niveau depuis la première semaine de janvier dernier.La plupart d’entre eux sont recensés dans la région métropolitaine, notamment à Séoul, où plus de 200 nouveaux cas ont été signalés pour le deuxième jour de suite. Dans ce contexte, la ville de Séoul a prié les citoyens de respecter l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes d’autant plus que la propagation se poursuivait notamment au sein des réunions privées.Côté vaccination, le gouvernement s’est voulu rassurant en rappelant à nouveau qu’il avait signé des contrats d'approvisionnement de doses pour plus de 79 millions d’individus, un nombre nettement supérieur à la population du pays. Dans la foulée, il s’est engagé à achever d’ici fin juin l’injection d’une première dose pour plus de 12 millions de personne.En ce qui concerne un éventuel relèvement du niveau de distanciation sociale, l’exécutif a fait savoir que l’éventuel allègement des restrictions étaient à l’étude, en tenant compte des difficultés éprouvées notamment par les petits commerçants, ainsi que de la progression modérée du nombre de nouveaux patients et de la baisse de celui des malades dans un état critique.