Photo : YONHAP News

La chaleur quasi-estivale se poursuit pour la deuxième journée consécutive. Cet après-midi, Météo-Corée a relevé 27°C à Séoul, 28°C à Daegu et 29°C à Daejeon, dans le centre du pays.Seules les villes côtières de la mer de l'Est connaissent des températures plus en phase avec la saison printanière : 22°C à Gangneung et 23°C à Busan.Le temps devrait se rafraîchir dès demain, avec l'arrivée de nuages chargés de pluie. La pluie qui devrait tomber dans la matinée sur le quart sud-ouest du pays, entre Jeonju et l'île de Jeju.