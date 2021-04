USSTRATCOM : Washington est prêt à faire face à toute agression nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le chef du Commandement stratégique des Etats-Unis (USSTRATCOM) a affirmé être bien informé des capacités balistiques et nucléaires de la Corée du Nord et absolument convaincu que son pays est prêt à faire face à toute attaque venant d’elle.Charles Richard a tenu ce propos lorsqu’il a été interrogé hier au cours d’une rencontre avec la presse sur les menaces nord-coréennes, dont les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et les missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS).A la question de savoir s’il détient des informations sur le dernier essai d’un MSBS par Pyongyang, l’amiral a préféré botter en touche, se contentant de dire que Washington est prêt à faire face à tout ce que Pyongyang peut préparer.Pour rappel, lors d’une audition au Sénat américain en début de semaine, Richard a souligné que la Corée du Nord poursuivait ses activités qui menacent la stabilité régionale et violent le droit international. Et d’ajouter que le régime de Kim Jong-un a testé des ICBM capables d’atteindre le continent américain et dispose d’une quantité importante de missiles de ce type.En ce qui concerne la stratégie visant à protéger l’allié sud-coréen, le chef de l’USSTRATCOM a répondu qu’il faudrait passer avant tout par la diplomatie pour régler le dossier nord-coréen, et que la situation se prêtait bien à cela. Selon lui, son pays est entièrement disposé à tenir sa promesse vis-à-vis de Séoul sur la sécurité et l’alliance.