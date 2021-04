Fukushima : la Corée du Sud et 8 pays d’Amérique centrale manifestent leur préoccupation

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et huit pays d’Amérique centrale ont exprimé leur inquiétude quant à la décision récente du gouvernement japonais de rejeter les eaux radioactives de sa centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le Système d’intégration centraméricain (SICA) a adopté un communiqué en ce sens au cours de la conférence des vice-ministres des Affaires étrangères avec la Corée du Sud, tenue hier, au Costa Rica.Dans ce texte, les parties ont également souligné la nécessité d’une réaction conjointe de la communauté internationale sur ce sujet.Le SICA est un organe régional lancé en 1991 pour la cohésion et le développement de l’Amérique centrale. Il est constitué de huit pays dont le Belize, le Guatemala et le Salvador.