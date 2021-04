Spirit Awards : Youn Yuh-jung ajoute un trophée à son palmarès pour son rôle dans « Minari »

Photo : YONHAP News

Un de plus. Youn Yuh-jung, à l'affiche du film « Minari », a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle lors de la 36e cérémonie des Independent Spirit Awards, qui s’est tenue hier aux Etats-Unis.De l’avis des observateurs, avec cette récompense survenue à trois jours de la cérémonie des Oscars, l’artiste âgée de 74 ans a toutes les chances de l'emporter dans la même catégorie dimanche, heure de Los Angeles. Elle est la première sud-Coréenne a être nominée à ce prix prestigieux.Avant cela, Youn a reçu de nombreuses récompenses pour son rôle dans le long métrage de Lee Isaac Chung qui raconte l’histoire d’une famille d’immigrés sud-coréens aux Etats-Unis, dont ceux décernés par les Screen Actors Guild Awards (SAG) et les British Academy Film Awards (BAFTA).