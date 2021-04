Photo : YONHAP News

Après une semaine quasi estivale, les températures sont reparties à la baisse pour se rapprocher des normales de saison. Cet après-midi, on relevait 23°C à Séoul, soit une chute de cinq degrés par rapport à hier, et le ciel était couvert.La tendance est la même dans le reste du pays, avec 16°C à Gangneung, 19°C à Ulsan et 22°C à Daejeon.Le week-end sera doux et ensoleillé, avec toutefois un air très sec. Attention donc à bien s'hydrater.