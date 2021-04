COVID-19 : Séoul signe un contrat avec Pfizer pour 40 millions de doses de vaccins supplémentaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vient de signer un nouveau contrat avec Pfizer pour l'achat de 40 millions de doses de vaccins destinées à 20 millions de personnes. C’est ce qu’a annoncé la task force interministérielle chargée des approvisionnements de sérums anti-COVID, lors d’un briefing d’urgence tenu samedi. Grâce à ce nouvel accord, Séoul recevra au total 66 millions de vaccins produits par le géant pharmaceutique américain, permettant d'inoculer 33 millions d’individus.Tous laboratoires confondus, le pays du Matin clair disposera ainsi de 192 millions de doses pour 99 millions de personnes, soit 1,9 fois plus que la population sud-coréenne estimée à près de 52 millions.Rappelons que le gouvernement s’est fixé l’objectif de vacciner 36 millions d'individus afin d’atteindre l’immunité collective. Il se procurera donc une quantité de vaccins 2,75 fois plus importante que celle nécessaire pour y parvenir.Par conséquent, Séoul pourra mieux faire face à l’incertitude liée à l’approvisionnement en vaccins et l’émergence de variants du virus. De plus, il sera également capable de répondre aux nouveaux besoins pour lancer une troisième campagne de vaccination et inoculer les moins de 18 ans.Les autorités sanitaires estiment que le pays pourra atteindre d’ici novembre l’immunité collective comme prévu, voire dans un délai plus court. Soulignant que les bénéfices des vaccins contre le COVID-19 l'emportent largement sur les risques d'effets secondaires, elles appellent la population à participer activement à la vaccination selon l’ordre de priorité.