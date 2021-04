COVID-19 : 500 nouvelles infections confirmées en 24 heures

Photo : YONHAP News

Ce lundi, la Corée du Sud a enregistré 500 nouveaux cas de contamination par le COVID-19 en 24 heures : 469 infections locales et 31 importées. Le chiffre est ainsi retombé en dessous du seuil des 600 au bout de six jours. Cette baisse s’explique par la baisse du nombre de tests de dépistage durant le week-end.Afin de contenir la propagation de l’épidémie, les repas collectifs et les réunions seront interdits jusqu’au 2 mai au sein de l’armée. Les visites ou les déplacements y seront reportés, voire annulés, durant une semaine.Face aux critiques liées aux mauvaises conditions d’isolement des soldats placés en quarantaine à leur retour de congé, le ministère de la Défense a décidé de les autoriser à utiliser leur téléphone mobile durant la semaine tout en améliorant la qualité des repas qui leur sont servis.Par ailleurs, il a exhorté les cadres militaires à éviter les lieux fréquentés par le public et leurs familles à respecter les mesures sanitaires.