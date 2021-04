Fukushima : Séoul et Mexico partagent leur préoccupation face au déversement prévu des eaux radioactives dans l'océan

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Jong-kun, et son homologue mexicaine Carmen Moreno Toscano se sont entretenus vendredi, heure locale, au Mexique.D'après le ministère sud-coréen, Choi a exprimé la grande préoccupation de son pays face au projet du Japon de déverser dans le Pacifique les eaux contaminées de sa centrale de Fukushima. L’officiel a ainsi demandé au gouvernement du Mexique, qui partage lui aussi cet océan, d'apporter son soutien à Séoul dans son opposition à la décision de Tokyo.Même son de cloche pour Moreno qui a jugé important de faire entendre la voix de toutes les nations potentiellement menacées par ce projet controversé. Dans la foulée, elle a fait savoir que son pays scrutait de près l’affaire et examinait des mesures appropriées avec la communauté internationale.Par ailleurs, Choi a proposé à son interlocutrice de conclure un accord de coopération sanitaire bilatéral afin de lutter ensemble contre la propagation du COVID-19, et de reprendre dans de brefs délais des consultations politiques de niveau ministériel entre les deux pays.A son tour, Moreno a exprimé sa reconnaissance quant à l'apport de matériel médical contre le coronavirus par Séoul, ainsi que son souhait d'étendre la collaboration bilatérale dans les divers domaines tels que la santé publique et l'agriculture.