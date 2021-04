L’Institut de recherche Hyundai mise sur une croissance de 3,5 % en 2021

Photo : Getty Images Bank

L’Institut de recherche Hyundai (HRI) a revu à la hausse sa prévision de croissance de l’économie sud-coréenne cette année, en la faisant passer de 3,0 % à 3,5 %. C’est ce qu’il a fait savoir dans son rapport publié hier.Selon le HRI, les agents économiques s’adaptent de mieux en mieux à la propagation du COVID-19, malgré son impact considérable sur l’évolution des conjonctures économiques. Dans ce contexte, la consommation interne, l’investissement et le commerce extérieur sont susceptibles de s’améliorer.Le think tank table ainsi sur une hausse des exportations sud-coréennes de 18,1 % cette année dans le sillage de la reprise de l’économie mondiale. La consommation progresserait de 3,5 % dans le secteur privé, à mesure que la confiance des consommateurs se redresse grâce au progrès de la campagne de vaccination.L’investissement en biens d’équipement, qui a connu une hausse de 6,8 % en 2020, poursuivrait son expansion surtout dans les domaines du sans contact et de l’économie verte, pour atteindre une croissance de 7,5 %.