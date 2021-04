Oscars : Youn Yuh-jung lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle

Photo : YONHAP News

Ca y est, c’est maintenant chose faite. Youn Yuh-jung a décroché le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Minari » lors de la 93e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche soir à Los Angeles, aux Etats-Unis.L’actrice âgée de 73 ans, qui mène sa carrière depuis 1966, devient ainsi la deuxième Asiatique à décrocher ce trophée, après la Japonaise Miyoshi Umeki pour son rôle dans « Sayonara ». C’est une première pour la Corée du Sud.Dans son discours, Youn a remercié le réalisateur Lee Isaac Chung et les acteurs qui ont partagé avec elle l’affiche du film. Elle a également adressé un hommage à Kim Ki-young, le cinéaste sud-coréen défunt qui lui a confié son tout premier rôle au cinéma dans « Fire Woman » en 1971.En exprimant sa profonde admiration envers les quatre autres actrices nommées dans la même catégorie, la sud-Coréenne s’est dite « plus chanceuse » que ses consœurs et a attribué sa consécration à un accueil particulièrement chaleureux réservée à une actrice venant de Corée.Youn ajoute ainsi ce trophée prestigieux à son palmarès pour son interprétation du rôle de Soon-ja. Elle a déjà reçu de nombreuses récompenses, dont celles décernées par les Screen Actors Guild Awards (SAG), les British Academy Film Awards (BAFTA) et les Independent Spirit Awards.« Minari » retrace l’histoire d’une famille d'immigrés coréens aux Etats-Unis dans les années 1980.