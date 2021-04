Pyongyang espère promouvoir ses relations d'amitié avec Moscou

Photo : YONHAP News

Les relations d’amitié entre Pyongyang et Moscou pourront prendre un nouvel élan grâce à l’attention profonde dont font preuve les leaders des deux pays.Dans un communiqué publié hier par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères à l’occasion du 2e anniversaire du sommet entre son dirigeant Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine, la Corée du Nord a manifesté son souhait de porter ces relations bilatérales à un niveau supérieur. Et ce grâce à la volonté commune des dirigeants et à l’aspiration des peuples à y parvenir.D’après Pyongyang, la Corée du Nord et la Russie coopèrent dans tous les domaines allant de la politique à l’économie en passant par la culture, malgré une situation internationale fluctuante et de nombreuses épreuves dues à la crise sanitaire mondiale.Le pays communiste estime aussi que ces deux dernières années, la coopération bilatérale a été relevée d’un cran, dans le but d’apaiser les tensions, de préserver la paix et la sécurité en Asie du Nord-est, de protester contre l’unilatéralisme et l’ingérence, et d’établir un nouvel ordre juste sur la scène internationale.Rappelons que le dirigeant nord-coréen a effectué une visite du 24 au 26 avril 2019 à Vladivostok, ville portuaire de l'Extrême-Orient russe, afin de participer à un sommet inédit avec son homologue russe.