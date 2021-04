L'acquisition de la nationalité sud-coréenne sera facilitée pour les enfants de résidents permanents

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice vient d’annoncer son projet de modifier la loi sur la nationalité afin de faciliter l'acquisition de la nationalité sud-coréenne pour les enfants de résidents permanents en Corée du Sud.En vertu de la loi actuelle, ceux-ci doivent se soumettre, même s’ils sont nés et reçoivent leur éducation dans le pays, au processus de naturalisation.Selon le nouveau projet de loi, la nationalité sera attribuée aux enfants mineurs nés sur le sol sud-coréen et dont les parents sont résidents permanents si leur demande est validée par le ministre de la Justice.Cette nouvelle disposition sera appliquée en priorité aux résidents permanents installés dans le pays du Matin clair depuis deux ou trois générations. Les enfants de moins de six ans pourront inscrire directement leur demande, alors que ceux de plus de sept ans devront justifier d’au moins cinq années de résidence sur place.Une autre modification législative est également prévue concernant l'interdiction aux détenteurs de la double nationalité de plus 18 ans de renoncer à la nationalité sud-coréenne durant 20 ans s’ils n’effectuent pas leur service militaire. La Cour constitutionnelle a jugé en septembre 2020 cette interdiction excessive et anticonstitutionnelle.Le renoncement à la nationalité sud-coréenne sera ainsi autorisé dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas où le demandeur a du mal à exercer le métier de son choix à l'étranger en raison de cette contrainte.