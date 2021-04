COVID-19 : Hong Nam-ki se veut rassurant sur le bon déroulement du programme vaccinal

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre par intérim a réaffirmé que, grâce à l'approvisionnement supplémentaire de vaccins anti-COVID contracté avec Pfizer, la campagne nationale de vaccination se déroulerait sans difficulté pour réaliser l'immunité collective d’ici fin novembre.Selon Hong Nam-ki, la Corée du Sud disposera ainsi de 192 millions de doses pour 99 millions de personnes, soit une quantité presque trois fois plus importante que celle nécessaire pour inoculer 36 millions d'individus et incarner cette immunité. Il sera donc possible d'étendre la vaccination aux moins de 18 ans ou de procéder à une troisième inoculation afin de renforcer la protection contre les variants.Hong, qui est également vice-Premier ministre à l'économie, a dévoilé les derniers chiffres de la campagne. Jusqu'à hier, 2 260 000 personnes au total se sont fait injecter le sérum contre le COVID-19, et ce nombre s’élèvera à 3 millions fin avril, avec 150 000 nouveaux vaccinés par jour.Dès le mois prochain, le vaccin sera administré aux adultes qui ne souffrent d'aucune comorbidité ou n’exercent pas dans la fonction publique ou dans le domaine de la santé, à un rythme journalier pouvant atteindre 1,5 million d'injections. 36 millions de personnes, soit un tiers de la population, recevront leur première dose avant fin septembre.Pour conclure, le chef du gouvernement par intérim a appelé la population à participer activement à la vaccination, en présentant l'efficacité des sérums qui atteint 100 % pour le produit d'AstraZeneca et 93,2 % pour celui de Pfizer. Il a ajouté que l’exécutif examinait la mise en place d'un système de certificat de vaccination, qui permettra aux citoyens vaccinés de jouir d'une plus grande liberté dans leur vie quotidienne.