League Cup : Son Heung-min rate le premier trophée de sa carrière professionnelle

Photo : YONHAP News

Son Heung-min n’a pas pu retenir ses larmes, ce dimanche, alors que la chance de remporter le premier trophée depuis le début de sa carrière professionnelle en 2010 s'est volatilisée.Son club de Tottenham Hotspur a en effet essuyé une défaite 1 à 0 face à Manchester City, lors de la finale de la League Cup qui s'est jouée au stade de Wembley, à Londres.Les Spurs, qui jouaient avec Son Heung-min et Lucas Mora sur les ailes gauche et droite du terrain et Harry Kane seul en attaque, ont eu du mal à se frayer un chemin face à la pression offensive des SkyBlues.Au coup de sifflet final de l'arbitre, le sud-Coréen a fondu en larmes avant d’être réconforté par ses adversaires du jour, notamment Kevin De Bruyne.