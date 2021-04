La consécration de Youn Yuh-jung marque l'histoire des Oscars, selon la presse étrangère

Photo : YONHAP News

L’attribution du prix du meilleur second rôle féminin à Youn Yuh-jung pour « Minari » lors de la 93e cérémonie des Oscars a attiré une forte attention des médias étrangers, qui parlent d’une « nouvelle page de l’histoire des Oscars ».Selon Reuters, Youn est devenue la première actrice sud-coréenne à remporter la prestigieuse statuette en interprétant le personnage de Soon-ja, la grand-mère d'un petit garçon américain d’origine coréenne qui peine à s’adapter à son arrivée dans la famille.L’agence de presse britannique a présenté l’actrice de 73 ans comme une « comédienne qui fait sensation dans le milieu du cinéma sud-coréen en jouant souvent dans des films facétieux et révélateurs de la société ».L’AP a de son côté publié un article consacré à cette septuagénaire ayant une carrière de plus de 50 ans derrière elle, et qui a obtenu la première nomination et la première consécration aux Oscars pour une actrice du pays du Matin clair.Enfin, Sky News, une autre presse britannique, a mis en avant le sens de l’humour dont Youn fait preuve lors des différentes cérémonies internationales. Après avoir plaisanté sur le snobisme des Anglais aux Bafta, l'heureuse lauréate a déclaré pardonner tous les Occidentaux qui prononcent mal son prénom « Yuh-jung ».