Le milieu politique plaide pour la nécessité de réglementer les cryptomonnaies

Photo : YONHAP News

Le débat sur les cryptomonnaies anime le milieu politique. Le Premier ministre désigné Kim Boo-kyum s’est engagé à analyser la situation à l’étranger afin de mieux réagir aux problèmes liés aux monnaies virtuelles.Par rapport au président de la Commission des services financiers (FSC), Eun Sung-soo, qui avait déclaré que le gouvernement ne protégerait pas les investisseurs en crypto-actifs, Kim a souligné l’importance d'apaiser le marché présentant un risque de bulle spéculative.De plus en plus de députés du Minjoo, la formation présidentielle, partagent également la nécessité d’encadrer ces devises dans le but de protéger les investisseurs, notamment ceux dans la vingtaine et la trentaine, contre toute pratique illicite.Dans le camp d’en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), le premier parti d'opposition conservatrice, s’apprête lui aussi à lancer des discussions en vue de réguler les cryptomonnaies et de protéger les investisseurs.