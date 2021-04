Lee In-young espère que les relations intercoréennes demeureront inébranlables

Photo : YONHAP News

Les deux Corées doivent continuer de collaborer pour surmonter les épreuves qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de la « déclaration de Panmunjom » du 27 avril 2018. Aussi le gouvernement sud-coréen ne cessera de déployer des efforts pour concrétiser les principes communs signés par les deux dirigeants lors de leur sommet tenu il y a trois ans.C'est ce qu'a déclaré le ministre sud-coréen de la Réunification, Lee In-young, lors de la cérémonie de plantation d'un arbre pour la paix et la neutralité carbone, organisée aujourd'hui au Centre de coopération intercoréen sur la foresterie dans la ville frontalière de Paju.Tout en déplorant la faible avancée des relations intercoréennes par rapport aux attentes suscitées par le sommet intercoréen, Lee a renouvelé son espoir que les accords bilatéraux signés jusqu'ici seront aussi solides que l'arbre de pin planté par Moon Jae-in et Kim Jong-un lors de leur première rencontre pour symboliser la paix permanente.Par ailleurs, le ministre a vu dans le projet forestier intercoréen l'opportunité pour les deux Corées de bénéficier de l'aide et de la confiance mutuelles. Du coup, il s’est attendu à ce que sa contribution à lutter contre les inondations et les glissements de terrain profite aux peuples du Sud comme du Nord.