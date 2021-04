Le PIB sud-coréen retrouve son niveau d’avant-COVID

Photo : Getty Images Bank

L’économie sud-coréenne a retrouvé son niveau d’avant le COVID-19 au premier trimestre 2021. Sur l'ensemble de l'année dernière, elle avait enregistré sa première contraction depuis la crise financière asiatique de 1997-1998, sous le coup de l’épidémie.A en croire les premiers chiffres communiqués aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), sur les trois premiers mois de l’année, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1,6 % par rapport au trimestre précédent, et de 1,8 % sur un an.Ce sont notamment la consommation privée et les dépenses publiques qui ont tiré à la hausse la croissance. Concrètement, elles ont augmenté de 1,1 % et de 1,7 % respectivement.Quant aux échanges commerciaux, les exportations ont bondi de 1,9 % et les importations de 2,4 %. Même constat pour les investissements dans les biens d’équipement et dans le BTP : +6,6 % et +0,4 % respectivement.Le revenu intérieur brut (RIB) s’est lui aussi accru de 1,8 % entre janvier et mars derniers.