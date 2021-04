Birmanie : Séoul salue l'accord passé entre l’Asean et la junte

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud salue l’accord conclu samedi dernier entre les dix pays membres de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean) et le chef de la junte militaire birmane. Un consensus en cinq points en faveur notamment d'une cessation immédiate de la violence en Birmanie.Dans un communiqué publié hier par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement sud-coréen estime que cette déclaration pourra « servir de base importante pour rétablir la démocratie, la stabilité et la paix en Birmanie ». Et d’ajouter s’attendre à ce qu’elle soit mise en œuvre de manière scrupuleuse et continue.Séoul exhorte également à l’arrêt immédiat des répressions meurtrières des manifestants, à l’engagement d’un dialogue constructif entre toutes les parties concernées, et à la visite au plus vite dans le pays d’un émissaire spécial de l’Asean.Dans le même temps, il a une nouvelle fois lancé un appel à la libération de tous les dirigeants emprisonnés, dont Aung San Suu Kyi, et assuré son soutien au rôle actif et constructif de l’association dans la résolution de la crise.