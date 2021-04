Moon Jae-in exprime ses condoléances pour l’accident du sous-marin indonésien

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a transmis hier à son homologue indonésien un message de soutien suite au naufrage d'un sous-marin qui a coûté la vie à 53 membres d’équipage.Selon la porte-parole la Maison bleue Park Kyung-mee, Moon Jae-in a exprimé son profond regret quant à cet accident et a présenté ses plus sincères condoléances à Joko Widodo et au peuple indonésien. Il a souhaité que le pays d’Asie du Sud-est surmonte rapidement la tristesse de cette tragédie.Park a expliqué que Jakarta constituait un partenaire clef pour la « nouvelle politique du Sud » de Séoul, et qu’ils développaient ensemble leur coopération dans divers domaines tels que l’économie, la défense nationale et l’industrie militaire.Le ministre sud-coréen de la Défense, Seo Wook, a de son côté téléphoné hier à son homologue indonésien Prabowo Subianto pour exprimer ses condoléances aux victimes et à leurs familles. Celui-ci a remercié l’armée sud-coréenne pour l’amitié et la solidarité dont elle a fait part.Pour rappel, le sous-marin indonésien KRI Nanggala, porté disparu le 21 avril au cours d’un exercice militaire, a été retrouvé trois jours plus tard dans le fond marin sans aucun survivant à bord.