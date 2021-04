Moon Jae-in reçoit aujourd’hui le patron de Novavax

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in va recevoir cet après-midi le PDG du laboratoire américain de biotechnologie Novavax. Stanley Erck est arrivé hier à Séoul pour visiter l’usine de l’entreprise pharmaceutique sud-coréenne SK Bioscience. Des vaccins anti-COVID sont fabriqués sur ce site situé à Andong, dans le sud-est du pays, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec plusieurs laboratoires étrangers.Les discussions entre les deux hommes porteront naturellement sur cette arme contre le coronavirus. Il s’agira plus précisément d’élargir la coopération entre la Corée du Sud et la firme américaine, non seulement en matière de production de vaccins, mais aussi en vue de livraisons supplémentaires au pays du Matin clair.Le gouvernement et Novavax ont déjà signé un accord d’approvisionnement pour un total de 40 millions de doses, qui seront produites par SK Bioscience.