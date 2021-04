Trois ans après le 1er sommet intercoréen, les relations Séoul-Pyongyang piétinent toujours

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, cela fait trois ans jour pour jour que le premier sommet intercoréen entre Moon Jae-in et Kim Jong-un a eu lieu. Cet événement a marqué le premier pas vers l’installation de la paix dans la péninsule coréenne, mais trois ans plus tard, la situation reste dans l’impasse face à plusieurs incertitudes.L’année 2018 est évaluée comme un tournant décisif pour le dégel des relations intercoréennes. Lors de leur première rencontre, les deux dirigeants se sont engagés à déployer des efforts pour obtenir le soutien de la communauté internationale pour la dénucléarisation de la péninsule.Un mois plus tard, un deuxième rendez-vous a été organisé de manière impromptue, avant le premier sommet nord-coréano-américain qui s’est tenu à Singapour le 12 juin. En septembre de la même année, le locataire de la Maison bleue s'est rendu à Pyongyang pour son troisième entretien avec le leader nord-coréen. Pourtant, depuis l’échec du deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, les choses ont vite tourné au vinaigre.Depuis un an, les relations entre Séoul et Pyongyang se sont tendues à la suite de plusieurs incidents, comme la destruction par le Nord du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, et le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen par l’armée nord-coréenne.Dans ce contexte, Séoul envisage de rétablir les relations avec son voisin d'ici le premier semestre et de remettre sur orbite le processus de paix avant la fin de l'année. Pourtant, beaucoup craignent que ce calendrier ne soit difficile à tenir.Le pays communiste n’a donné aucune réponse positive aux projets de collaboration que le Sud a proposé autour du COVID-19, mais le plus grand obstacle reste avant tout la fin proche du mandat de Moon.La politique des Etats-Unis vis-à-vis de Pyongyang, qui sera bientôt tranchée, devrait peser sur l’avenir de la péninsule. Le sommet entre Séoul et Washington qui aura lieu le mois prochain serait donc la dernière occasion de changer la donne.