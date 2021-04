Fukushima : le ministère nord-coréen des Affaires étrangères fustige la décision du Japon

Photo : YONHAP News

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé la décision du Japon de déverser en mer l’eau radioactive venant de la centrale nucléaire de Fukushima.Dans une publication mise en ligne hier sur son site au nom d’une chercheuse, les autorités nord-coréennes ont fustigé le fait que l’Archipel n’hésite pas à sacrifier la vie de ses concitoyens, voire de toute l’humanité pour réaliser ses objectifs qui ne servent que son propre intérêt. Et d’ajouter qu’en tant que l'un des pays qui profitent le plus des avantages de la mer, le Japon devrait retirer cette décision injuste.Toujours selon le ministère, les pays voisins ne font plus confiance à Tokyo, et si celui-ci met son projet à exécution, cela aura des conséquences irréversibles sur l’écosystème marin, les ressources halieutiques ainsi que la survie de l’humanité.C’est la première fois que la diplomatie nord-coréenne s’est exprimé sur ce sujet. La Corée du Nord a critiqué la démarche du Japon le 15 avril dernier dans une chronique de l'agence de presse nord-coréenne KCNA.