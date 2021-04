BTS va sortir le mois prochain son deuxième single en anglais

Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen BTS sera de retour le 21 mai avec son nouveau single en anglais « Butter ». Selon son label Big Hit Music, il s’agit d’une chanson d’été amusante et joyeuse qui déploie le charme doux et charismatique du groupe.La plateforme de fans Weverse a décrit le titre comme pouvant faire fondre le charme du septuor comme le beurre dans la vie quotidienne des membres du fan club Army. Le disque physique sera mis en vente cet été.« Butter » est le deuxième morceau en anglais des Bangtan Boys après « Dynamite ». Celui-ci a occupé la tête du classement Billboard Hot 100 à trois reprises et figuré sur cette liste pendant 32 semaines. Un record pour un artiste ou groupe sud-coréen.A l’occasion de la sortie de son nouveau single, divers événements sont prévus. En mai et juin, la chaîne de fast-foods McDonald’s proposera par exemple un menu « BTS Meal » dans 49 pays sur six continents.En Corée du Sud, quatre épisodes de la série web « Run BTS » réalisés en collaboration avec le producteur de divertissements Na Young-seok seront diffusés dès le 4 mai pendant deux semaines.