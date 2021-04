Tokyo publie son nouveau Livre bleu diplomatique revendiquant la souveraineté sur Dokdo

Photo : YONHAP News

Au Japon, le gouvernement de Yoshihide Suga a publié aujourd’hui son premier « Livre bleu diplomatique ».A propos de ses relations avec la Corée du Sud, sans surprise, il reste dans la droite ligne de son prédécesseur sur les contentieux territoriaux et mémoriels entre les deux voisins.Concrètement, le document indique que les îlots Dokdo situés en mer de l’Est, séparant la péninsule de l’archipel, font partie du territoire nippon, et que c’est au gouvernement de Séoul de trancher la question du dédommagement des victimes sud-coréennes du travail forcé et de l’esclavage sexuel perpétrés par le Japon pendant la Seconde guerre mondiale.Le livre réfute aussi l’appellation sud-coréenne de la mer entre les deux pays, à savoir la « mer de l’Est », revendiquant que la « mer du Japon est l’unique dénomination internationalement établie pour désigner la zone maritime en question.L’administration Suga y fait état par ailleurs de son objectif de dénucléariser la péninsule coréenne en travaillant main dans la main avec la communauté internationale, en particulier avec la Corée du Sud et les Etats-Unis. Elle présente aussi comme la priorité numéro un le règlement de la question des civils japonais kidnappés par la Corée du Nord dans le passé.