Anniversaire de l’accord de Panmunjom : Moon Jae-in plaide pour la reprise du dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, cela fait trois ans jour pour jour que le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés pour la première fois. A l’issue de ce sommet à Panmunjom, ils avaient publié une déclaration qui porte le nom de ce village de la trêve, situé sur la frontière intercoréenne.Cet anniversaire lourd de sens s’est invité au conseil des ministres que Moon a présidé aujourd’hui. Il a alors affirmé se souvenir comme si c’était hier de son échange avec le numéro un nord-coréen sur un pont-promenade du village.Le chef de l’Etat a également regretté le fait que les négociations nord-coréano-américaines restent dans l’impasse depuis l’échec du sommet Kim-Trump de Hanoï en février 2019. Il a tenu pour autant à souligner que même sur fond de ce refroidissement, la paix dure, une paix inachevée pour le moment, mais qui devra se transformer en celle irréversible et durable sur la base de la déclaration de Panmunjom.Toujours selon Moon, l’heure approche où le dialogue doit rependre, après une longue réflexion. Il a d’emblée évoqué sa rencontre prochaine avec son homologue américain Joe Biden, prévue fin mai à Washington.Le locataire de la Maison bleue a alors souhaité que ce sommet bilatéral permette non seulement de consolider l’alliance entre les deux pays, mais aussi de coordonner leur politique nord-coréenne et de faire avancer le processus de paix dans la péninsule.