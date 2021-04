COVID-19 : le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination

Photo : YONHAP News

512 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires liés à l’épidémie ont été recensés ces dernières 24 heures. Le nombre de nouvelles infections a certes nettement diminué par rapport à la semaine dernière. Cela dit, il ne faut pas baisser la garde, puisque cette régression est associée à celle du nombre de dépistages le week-end.En tout cas, les contaminations ont lieu majoritairement dans les établissements d’accueil pour personnes âgées, les restaurants, les saunas et les lieux de travail du grand Séoul, et dans les réunions privées dans les autres provinces. Il s’agit donc de cas groupés.Côté statistiques des cas positifs d’origine locale pour le dernier mois, leur moyenne ne cesse d’augmenter : environ 400 infections fin mars, plus de 500 la première semaine d’avril et plus de 600 depuis la seconde semaine du mois. Et le taux de reproduction reste supérieur à 1 pour la quatrième semaine d’affilée.En ce qui concerne la campagne de vaccination, à ce jour, quelque 2 400 000 personnes ont reçu une première injection, soit 4,65 % de la population. Les autorités cherchent à vacciner jusqu’à 3 millions d’individus d’ici la fin du mois.Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs détaillé aujourd’hui le plan de vaccination pour le mois prochain : 17 000 nouveaux professionnels dits essentiels comme les policiers et les pompiers seront éligibles à des créneaux prioritaires la première semaine de mai. Et 4 940 000 personnes âgées de 65 à 74 ans commenceront à recevoir elles aussi une première dose. Le gouvernement fera en même temps en sorte d’élargir et d’accélérer au maximum le programme.