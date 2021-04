Moon Jae-in souhaite une plus grande coopération entre Novavax et SK Bioscience

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu aujourd’hui le PDG du laboratoire de biotechnologie Novavax, Stanley Erck, en voyage en Corée du Sud depuis hier. L’occasion pour Moon Jae-in d’exprimer son souhait de voir s’élargir davantage la coopération entre l’entreprise américaine et son sous-traitant sud-coréen de production de vaccins anti-COVID, SK Bioscience. Il a précisé que ces deux firmes avaient conclu un contrat permettant à la première de transférer ses technologies à la seconde.Le gouvernement de Séoul avait signé un accord pour l’achat d’un total de 40 millions de doses du vaccin Novavax, entièrement fabriquées par la filiale du conglomérat sud-coréen SK dans son usine d’Andong.Le numéro un sud-coréen a aussi évoqué le fait que son administration avait aidé le laboratoire américain à s’approvisionner en matières premières, lorsqu’il lui en manquait, pour la production de vaccins à livrer au premier semestre.Pour l’occupant de la Maison bleue, ses concitoyens comme les citoyens d’autres pays comptent beaucoup sur le sérum de Novavax, qui a aussi montré une efficacité très élevée contre les variants britannique et sud-africain lors de ses essais cliniques, et qui peut être conservé entre 2 et 8°C, ce qui pourrait faciliter sa distribution.Moon a affirmé qu’il restait désormais au pays du Matin clair de donner son feu vert, souhaitant alors que les procédures nécessaires à l’autorisation se déroulent rapidement.