Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a décidé de débloquer 18 milliards de dollars pour développer des missiles d’interception de nouvelle génération. Avec pour but de dissuader la Corée du Nord et l’Iran de poursuivre leurs programmes nucléaires et balistiques. C’est ce qu’a rapporté hier Bloomberg.L’agence de presse américaine a précisé que les équipes conduites par deux groupes locaux de défense, Lockheed Martin et Northrop Grumman, mettraient au point le système à l’horizon 2026, avec un budget de 13,1 milliards de dollars. Un total de 31 intercepteurs, dont dix d’expérimentation, seront construits.Le porte-parole de l'Agence américaine de défense antimissile (MDA) a affirmé que les Etats-Unis souhaitaient les déployer en 2028 au plus tard dans leur base de missile en Alaska.