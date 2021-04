La BAD et JP Morgan révisent à la hausse leurs prévisions de croissance pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a revu à la hausse sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2021. Dans ses nouvelles perspectives 2021 pour l’Asie, publiées aujourd’hui, elle table désormais sur une croissance de 3,5 %, contre 3,3 % en janvier.La politique budgétaire et monétaire expansionniste et la hausse des exportations, notamment des semi-conducteurs et des produits de TIC, combinées au plan de relance « New Deal à la coréenne » l’ont rendue optimiste pour le pays du Matin clair.Cependant, sa prévision pour 2022 est moins robuste que pour cette année, avec 3,1 %.L’institution basée à Manille a par ailleurs présenté le plan de relance sud-coréen comme un investissement gouvernemental visant à rétablir l’économie de manière durable et comme une stratégie de développement national pouvant servir d’orientation pour l’économie régionale.La BAD n'est pas seule à avoir relevé son pronostic pour la Corée du Sud en 2021. Hier, la banque d’investissement américaine JP Morgan a fait de même, à 4,6 % contre 4,1 % attendus auparavant.Selon ses explications, l’accroissement du PIB sud-coréen entre janvier et mars est supérieur aux attentes, dopé par la hausse à la fois des exportations et de la demande intérieure.Hier, la Banque de Corée (BOK) a annoncé que sur les trois premiers mois de l’année, le produit intérieur brut avait progressé de 1,6 % par rapport au trimestre précédent. Elle a alors estimé qu’il pourrait grimper de 4 % sur l’ensemble de l’année, si la croissance de chaque trimestre atteint 0,7 à 0,8 %.