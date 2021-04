COVID-19 : les autotests seront disponibles au plus tôt ce week-end

Photo : YONHAP News

L'Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) a autorisé vendredi sous conditions les kits d’auto-dépistage au COVID-19 des entreprises Humasis et SD Biosensor. Ces deux produits, approuvés en Corée du Sud pour l’usage par des professionnels, sont déjà utilisés en Europe.L'autotest antigénique de Humasis verra son prix fixé entre 10 000 wons et 12 000 wons, soit de 7,4 à 8,9 euros. Il sera disponible dans les pharmacies et sur internet ce week-end au plus tôt ou en début de semaine prochaine.SD Biosensor, quant à lui, négocie le tarif avec ses deux distributeurs. Il sera dévoilé aujourd’hui ou demain, et le kit sera proposé dans les pharmacies dès la semaine prochaine.Ces deux tests permettent de prélever soi-même un échantillon dans la narine sans l’aide de personnel médical. Le résultat est disponible en 15 à 20 minutes.Pourtant, il est conseillé de les utiliser seulement à titre subsidiaire, parce qu’ils sont moins sensibles que les tests PCR et que l’échantillon est recueilli dans les parties moins profondes du nez. Ainsi, même avec un résultat négatif, si des symptômes apparaissent, il est nécessaire de se soumettre à un test virologique.