Cryptomonnaies : l’imposition des gains est inévitable, selon Hong Nam-ki

Photo : YONHAP News

La polémique ne désenfle pas après la mise en garde adressée la semaine dernière par le patron du régulateur financier contre les risques liés aux cryptomonnaies. Dans ce contexte, le vice-Premier ministre à l’économie a enfoncé le clou.Lors d’un échange hier avec la presse, Hong Nam-ki a affirmé que les cryptodevises n’étaient que des actifs immatériels et virtuels, et non des monnaies pouvant être institutionnalisées ou se substituer aux devises conventionnelles. Et d’ajouter que leur prix est très volatil et que tout investissement présente un risque élevé de pertes.Celui qui assure actuellement l’intérim du Premier ministre a également indiqué que la loi spéciale concernée obligeait toutes les plateformes d’échange de ces avoirs à se déclarer aux autorités de régulation financière pour leurs transactions transparentes.A propos de la fiscalité, Hong a reconfirmé que les gains en capital provenant de leur vente seraient bel et bien imposés à compter de l’année prochaine, comme prévu.