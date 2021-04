Le gouvernement élargit le concept de « famille » dans la loi

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va étendre la définition de la famille dans la loi actuelle afin de reconnaître diverses formes familiales, y compris celles qui ne sont pas liées par le sang ou le mariage. C’est ce que nous apprend le nouveau projet sur le foyer publié hier par le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille.D’après cette initiative, la déclaration de naissance d’un enfant issu d’une mère ou d’un père célibataire sera facilitée, et les parents pourront donner le nom de la mère à leurs enfants s’ils le souhaitent.En ce qui concerne les naissances issues de femmes célibataires qui ont recours à la procréation médicalement assistée, les autorités publiques mèneront une enquête jusqu’en juin prochain pour recueillir les opinions publiques sur ce sujet.Autres changements : le système de prise en charge des enfants et de succession sera amélioré afin de mieux protéger les droits des familles alternatives, et les parents célibataires qui touchent une prestation sociale pourront également recevoir une allocation enfant.La loi qui interdit aux parents d’hériter du patrimoine de leur enfant dont ils ont négligé l’éducation sera également discutée.Dans la foulée, l’exécutif compte renforcer le soutien au service de garde d’enfants et de permettre aux employés soumis à un statut particulier et aux travailleurs indépendants de bénéficier d’un congé maternité.