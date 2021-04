COVID-19 : la Corée du Sud fournira des équipements médicaux à l’Inde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va envoyer des unités de production d'oxygène et des kits de dépistage du COVID-19 à l’Inde, actuellement submergé par la deuxième vague de l'épidémie.Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Choi Young-sam, Séoul discutera avec New Dehli des produits médicaux à acheminer, tout en poursuivant leur coopération pour faire face à la crise.L’ampleur de l'aide n’a pas encore été divulguée, mais le gouvernement compte débourser plusieurs millions de dollars. Compte tenu du temps pris pour le dédouanement et des tarifs douaniers, les équipements sanitaires seront transportés par valise diplomatique.Par ailleurs, l’exécutif cherche à venir en aide aux ressortissants sud-coréens en Inde avec l’ambassade de Corée du Sud sur place. Certains craignent la suspension des vols irréguliers, mais des avions sont toujours disponibles pour les expatriés. Et comme les critères de délivrance des visas pour les étrangers souhaitant entrer en Corée du Sud se sont durcis, les sud-Coréens ont plus de chance d’y trouver des places.Depuis que le gouvernement indien a suspendu toutes les liaisons aériennes régulières en mars 2020, 8 600 sud-Coréens ont regagné leur pays via quelque 110 vols charters. Pour l’heure, près de 10 000 expatriés résident en Inde. Parmi eux, 114 ont attrapé le virus jusqu’à hier et 37 sont sous traitement.