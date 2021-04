Washington coupe court à la possibilité d’alléger les sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain a catégoriquement rejeté l’appel à la levée partielle des sanctions contre la Corée du Nord. Un appel lancé notamment par la Russie, la Chine, la Corée du Sud et un député démocrate américain.A en croire la Voix de l’Amérique (VOA), un porte-parole du ministère américain a déclaré hier à la radio que ces mesures punitives avaient pour objectif de restreindre les capacités de Pyongyang à continuer de financer et développer ses programmes nucléaire et balistique et ceux de destruction massive, qui menacent la paix et la sécurité dans la région comme dans le monde.La radio américaine a fait savoir que Moscou avait remis à Washington une demande d’allégement des sanctions onusiennes, le 19 avril. Une demande aussitôt refusée.Pour sa part, Pékin a exhorté l’administration Biden le mois dernier à les assouplir, par la voix d’un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères.Et en Corée du Sud, le ministre de la Réunification est en première ligne pour souligner une telle nécessité, en particulier pour une aide humanitaire aux habitants nord-coréens.Cela dit, la diplomatie américaine reconfirme que la crise humanitaire dans le nord de la péninsule n’a pas été causée par les mesures punitives, mais plutôt par le régime communiste lui-même.